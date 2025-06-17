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Шон О'Мэлли хочет провести третий бой с Мерабом Двалишвили

Шон О'Мэлли хочет провести третий бой с Мерабом Двалишвили
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Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли заявил о желании провести третий бой против действующего чемпиона в этом дивизионе Мераба Двалишвили, несмотря на два поражения в предыдущих встречах с ним.

«Чтобы снова заслужить бой с Мерабом, я должен стать неоспоримым претендентом. Мне нужно одержать серию побед, выиграть много боёв подряд. Я знаю, что способен победить Мераба. Но также знаю, что и он может победить меня. Во мне всегда будет оставаться желание отыграться за поражение, оно будет меня грызть… Если я так и не получу реванш, то всё равно буду доволен тем, как всё сложилось. Но есть сценарий, в котором я становлюсь неоспоримым и получаю этот бой.

Посмотрим, как я буду себя чувствовать на этой неделе. Всё зависит от моего состояния. И дата боя тоже зависит от этого. Нужно многое осмыслить. Пока я просто отдыхаю и восстанавливаюсь», — сказал О'Мэлли на YouTube-канале Ариэля Хельвани.

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