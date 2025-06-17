Бывший чемпион UFC в полутяжёлом дивизионе Джамал Хилл и Халил Раунтри провели первую дуэль взглядов в Баку (Азербайджан) перед поединком, который станет главным событием турнира UFC on ABC 9.

Джамал Хилл и Халил Раунтри Фото: Скриншот трансляции UFC

Напомним, Хилл свой последний бой проводил в январе 2025 года и потерпел там поражение техническим нокаутом в третьем раунде от другого экс-чемпиона в полутяжёлом весе Иржи Прохазки. Это поражение стало для Хилла вторым подряд.

Что касается Раунтри, то он предыдущий поединок провёл в октябре 2024 года и проиграл там техническим нокаутом в четвёртом раунде экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях Алексу Перейре.