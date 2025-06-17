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Джамал Хилл и Халил Раунтри провели первую дуэль взглядов в Баку

Джамал Хилл и Халил Раунтри провели первую дуэль взглядов в Баку
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом дивизионе Джамал Хилл и Халил Раунтри провели первую дуэль взглядов в Баку (Азербайджан) перед поединком, который станет главным событием турнира UFC on ABC 9.

Джамал Хилл и Халил Раунтри

Джамал Хилл и Халил Раунтри

Фото: Скриншот трансляции UFC

Напомним, Хилл свой последний бой проводил в январе 2025 года и потерпел там поражение техническим нокаутом в третьем раунде от другого экс-чемпиона в полутяжёлом весе Иржи Прохазки. Это поражение стало для Хилла вторым подряд.

Что касается Раунтри, то он предыдущий поединок провёл в октябре 2024 года и проиграл там техническим нокаутом в четвёртом раунде экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях Алексу Перейре.

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