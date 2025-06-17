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Илия Топурия предложил свою кандидатуру в состав мадридского «Реала»

Илия Топурия предложил свою кандидатуру в состав мадридского «Реала»
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия высоко оценивает свои футбольные навыки и считает, что мог бы помочь усилить состав мадридского «Реала».

«Я ничего не говорю, но «Реалу» нужен Матадор», — написал Топурия под опубликованным видео своей игры в футбол на странице в социальной сети.

Напомним, Топурия свой следующий бой проведёт в ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе (Невада, США) на знаменитой арене T-Mobile, где возглавит турнир по смешанным единоборствам UFC 317. Соперником Топурии в поединке за вакантный пояс чемпиона UFC в лёгкой весовой категории станет экс-обладатель этого титула Чарльз Оливейра.

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