Илия Топурия предложил свою кандидатуру в состав мадридского «Реала»

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия высоко оценивает свои футбольные навыки и считает, что мог бы помочь усилить состав мадридского «Реала».

«Я ничего не говорю, но «Реалу» нужен Матадор», — написал Топурия под опубликованным видео своей игры в футбол на странице в социальной сети.

Напомним, Топурия свой следующий бой проведёт в ночь с 28 на 29 июня в Лас-Вегасе (Невада, США) на знаменитой арене T-Mobile, где возглавит турнир по смешанным единоборствам UFC 317. Соперником Топурии в поединке за вакантный пояс чемпиона UFC в лёгкой весовой категории станет экс-обладатель этого титула Чарльз Оливейра.