Адам Азим бросил вызов Джорджу Камбососу

Британский проспект первого полусреднего дивизиона Адам Азим, несмотря на поражение бывшего абсолютного чемпиона мира в лёгком весе австралийца Джорджа Камбососа от действующего обладателя пояса IBF в первом полусреднем весе американца Ричардсона Хитчинса, готов провести бой с ним и даже предложил готовую дату такого потенциального противостояния — 25 сентября.

«Давай приступим! 25 сентября!» — написал Азим на своей странице в социальной сети.

Напомним, Камбосос потерпел поражение от Хитчинса техническим нокаутом в восьмом раунде. Стоит отметить, что это поражение стало для Джорджа уже четвёртым за последние шесть выступлений.