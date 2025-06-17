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Адам Азим бросил вызов Джорджу Камбососу

Адам Азим бросил вызов Джорджу Камбососу
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Британский проспект первого полусреднего дивизиона Адам Азим, несмотря на поражение бывшего абсолютного чемпиона мира в лёгком весе австралийца Джорджа Камбососа от действующего обладателя пояса IBF в первом полусреднем весе американца Ричардсона Хитчинса, готов провести бой с ним и даже предложил готовую дату такого потенциального противостояния — 25 сентября.

«Давай приступим! 25 сентября!» — написал Азим на своей странице в социальной сети.

Напомним, Камбосос потерпел поражение от Хитчинса техническим нокаутом в восьмом раунде. Стоит отметить, что это поражение стало для Джорджа уже четвёртым за последние шесть выступлений.

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