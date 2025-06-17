Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я стану претендентом на титул». Халил Раунтри — о предстоящем поединке с Джамалом Хиллом

«Я стану претендентом на титул». Халил Раунтри — о предстоящем поединке с Джамалом Хиллом
Комментарии

Один из рейтинговых полутяжеловесов UFC Халил Раунтри считает, что победа в предстоящем поединке с экс-чемпионом в этом дивизионе Джамалом Хиллом, сможет вывести на бой за титул чемпиона.

UFC 2025. UFC on ABC 8, Баку, Азербайджан
Джамал Хилл — Халил Раунтри
22 июня 2025, воскресенье. 00:30 МСК
Джамал Хилл
Не началось
Халил Раунтри

«Мой план — показать такое выступление, после которого никто не сможет оспорить мое право титульный бой. Я готов стать чемпионом. Я этого хочу, и я иду к этой цели. Сейчас мне нужно безупречно выступить, чтобы я смог получить возможность побороться за пояс снова», – приводит слова Раунтри Sportskeeda.

Напомним, что бой между Раунтри и Хиллом состоится 21 июня в Баку (Азербайджан), где возглавит турнир UFC on ABC 8.

Материалы по теме
UFC Баку: дебют Куниева, возвращение Железняковой и Алексеевой. LIVE
Live
UFC Баку: дебют Куниева, возвращение Железняковой и Алексеевой. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android