«Я стану претендентом на титул». Халил Раунтри — о предстоящем поединке с Джамалом Хиллом

Один из рейтинговых полутяжеловесов UFC Халил Раунтри считает, что победа в предстоящем поединке с экс-чемпионом в этом дивизионе Джамалом Хиллом, сможет вывести на бой за титул чемпиона.

«Мой план — показать такое выступление, после которого никто не сможет оспорить мое право титульный бой. Я готов стать чемпионом. Я этого хочу, и я иду к этой цели. Сейчас мне нужно безупречно выступить, чтобы я смог получить возможность побороться за пояс снова», – приводит слова Раунтри Sportskeeda.

Напомним, что бой между Раунтри и Хиллом состоится 21 июня в Баку (Азербайджан), где возглавит турнир UFC on ABC 8.