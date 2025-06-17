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Джамал Хилл поделился ожиданиями от предстоящего боя с Халилом Раунтри

Джамал Хилл поделился ожиданиями от предстоящего боя с Халилом Раунтри
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джамал Хилл дал комментарий по поводу грядущего поединка против Халила Раунтри, с которым 21 июня возглавит турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 8 в Баку (Азербайджан).

UFC 2025. UFC on ABC 8, Баку, Азербайджан
Джамал Хилл — Халил Раунтри
22 июня 2025, воскресенье. 00:30 МСК
Джамал Хилл
Не началось
Халил Раунтри

«Не хочу проявлять неуважение, но я просто думаю, что он не на моём уровне. Он умеет тяжело бить, никогда не останавливается, не сдаётся и не отступает. Он боец до мозга костей. Но я не видел в его арсенале ничего такого, что заставило бы меня подумать: «Он на моём уровне». Опасен ли он? Да, это бой. В бою каждый может попасть — это делает любого опасным и может изменить ход поединка. В этом смысле он заслуживает уважения. Но если говорить о навыках — я не вижу, как можно его сравнивать со мной. Сейчас я не думаю о титуле и рейтингах, а думаю о том, чтобы выйти и доминировать над Халилом Раунтри в эту субботу», — приводит слова Хилла MMA Junkie.

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