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Джо Роган высоко оценил уровень Мераба Двалишвили: этот парень — сумасшедший

Джо Роган высоко оценил уровень Мераба Двалишвили: этот парень — сумасшедший
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Известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган считает, что действующий чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили обладает самым высочайшим уровнем кардио.

«Этот парень — сумасшедший. Все, кто занимается этим видом спорта так же долго, как я, просто в восторге от его действий. Этот парень — фрик. Когда он выходит на ринг, никто не может сравниться с его уровнем кардио, никто не способен сравниться с его темпом. Он затмевает величайших из величайших.

Умар Нурмагомедов — элитный боец мирового класса. В любое другое время он был бы чемпионом UFC, а Мераб просто подавил его и не заметил. Он был подавлен темпом, а Мераб даже не устал», — приводит слова Рогана Red Corner MMA.

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