Список участников турнира UFC в Баку

21 июня в Баку (Азербайджан) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 8, который возглавит поединок в полутяжёлой весовой категории между бывшим чемпионом этого дивизиона Джамалом Хиллом и Халилом Раунтри.
Предлагаем вашему вниманию список всех пар турнира
Основной кард
Джамал Хилл — Халил Раунтри
Рафаэль Физиев — Игнасио Бахамондес
Мыктыбек Оролбай уулу — Тофик Мусаев
Кёртис Блэйдс — Ризван Куниев
Назим Садыхов — Николас Мотта
Мухаммаджон Наимов — Богдан Град
Предварительный кард
Тагир Уланбеков — Азат Максум
Чун Ён Пак — Исмаил Наурдиев
Дарья Железнякова — Мелисса Маллинс
Мохаммед Усман — Хамди Абдельвахаб
Обан Эллиотт — Сок Хюн Ко
Ирина Алексеева — Клаудия Сыгула