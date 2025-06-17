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Список участников турнира UFC в Баку

Список участников турнира UFC в Баку
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21 июня в Баку (Азербайджан) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 8, который возглавит поединок в полутяжёлой весовой категории между бывшим чемпионом этого дивизиона Джамалом Хиллом и Халилом Раунтри.

UFC 2025. UFC on ABC 8, Баку, Азербайджан
Джамал Хилл — Халил Раунтри
22 июня 2025, воскресенье. 00:30 МСК
Джамал Хилл
Не началось
Халил Раунтри

Предлагаем вашему вниманию список всех пар турнира

Основной кард

Джамал Хилл — Халил Раунтри
Рафаэль Физиев — Игнасио Бахамондес
Мыктыбек Оролбай уулу — Тофик Мусаев
Кёртис Блэйдс — Ризван Куниев
Назим Садыхов — Николас Мотта
Мухаммаджон Наимов — Богдан Град

Предварительный кард

Тагир Уланбеков — Азат Максум
Чун Ён Пак — Исмаил Наурдиев
Дарья Железнякова — Мелисса Маллинс
Мохаммед Усман — Хамди Абдельвахаб
Обан Эллиотт — Сок Хюн Ко
Ирина Алексеева — Клаудия Сыгула

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