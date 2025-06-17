Список участников турнира UFC в Баку

21 июня в Баку (Азербайджан) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 8, который возглавит поединок в полутяжёлой весовой категории между бывшим чемпионом этого дивизиона Джамалом Хиллом и Халилом Раунтри.

Предлагаем вашему вниманию список всех пар турнира

Основной кард

Джамал Хилл — Халил Раунтри

Рафаэль Физиев — Игнасио Бахамондес

Мыктыбек Оролбай уулу — Тофик Мусаев

Кёртис Блэйдс — Ризван Куниев

Назим Садыхов — Николас Мотта

Мухаммаджон Наимов — Богдан Град

Предварительный кард

Тагир Уланбеков — Азат Максум

Чун Ён Пак — Исмаил Наурдиев

Дарья Железнякова — Мелисса Маллинс

Мохаммед Усман — Хамди Абдельвахаб

Обан Эллиотт — Сок Хюн Ко

Ирина Алексеева — Клаудия Сыгула