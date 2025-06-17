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Даниэль Кормье отреагировал на слова тренера Ислама Махачева о завершении карьеры

Даниэль Кормье отреагировал на слова тренера Ислама Махачева о завершении карьеры
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье дал комментарий по поводу недавней новости о том, что бывшему чемпиону UFC в лёгком весе Исламу Махачеву осталось провести три боя до завершения карьеры, о чём заявил тренер Махачева — Хавьер Мендес.

«Это должно беспокоить нас, фанатов ММА. Это молодой топовый боец, почему ему сейчас нужно думать о завершении карьеры? Мы хотим видеть бой Ислама против Джека Делла Маддалены, мы хотим видеть его бой с Камару Усманом, с Илией Топурией. Это просто какое-то сумасшествие», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

Напомним, Махачев свой следующий бой планирует провести против действующего чемпиона UFC в полусреднем весе Джека Делла Маддалены во второй половине 2025 года.

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