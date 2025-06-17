Официально анонсирован состав участников турнира UFC 319

16 августа в Чикаго (Иллинойс, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 319, где главным событием шоу станет бой за титул чемпиона организации в среднем весе между его действующим обладателем Дрикусом дю Плесси и претендентом в лице Хамзата Чимаева.

В соглавном событии шоу состоится ещё одно противостояние в средней весовой категории между Майклом Пейджем и Джаредом Каннонье.

Предварительный кард выглядит следующим образом:

Тим Эллиотт — Кай Асакура;

Эдсон Барбоза — Драккар Клозе;

Джеральд Мершарт — Михал Олексийчук;

Карин Силва — Джей Джей Олдрич;

Джессика Андраде — Лупита Годинес;

Бобби Грин — Диего Феррейра;

Александр Эрнандес — Чейз Хупер;

Нурсултон Рузибоев — Брайан Баттл.