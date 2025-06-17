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Тренер Чарльза Оливейры — о грядущем поединке с Топурией: этот бой не закончится по очкам

Тренер Чарльза Оливейры — о грядущем поединке с Топурией: этот бой не закончится по очкам
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Тренер экс-чемпиона UFC в лёгком весе Чарльза Оливейры Диего Лима уверен, что предстоящий поединок его подопечного против экс-чемпиона UFC в полулёгком дивизионе Илии Топурии не продлится всю отведённую дистанцию.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Чарльз Оливейра — Илия Топурия
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Чарльз Оливейра
Не началось
Илия Топурия

«Этот бой не закончится по очкам. Чарльз всегда стремится закончить бой досрочно, не в его правилах драться для того, чтобы избежать поражения. И то же самое можно сказать о Топурии. Потому я не вижу, что этот бой продлится все 25 минут. И я уверен, что Чарльз выиграет нокаутом или сабмишеном», — приводит слова Лимы Sherdog.

Напомним, бой между Топурией и Оливейрой состоится 28 июня в США в главном событии турнира UFC 317.

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