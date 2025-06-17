Абель Санчес сделал прогноз на предстоящий бой Мозеса Итаумы с Диллианом Уайтом

Известный тренер в мире профессионального бокса Абель Санчес дал комментарий по поводу предстоящего поединка британского проспекта супертяжёлого дивизиона Мозеса Итаумы против его соотечественника Диллиана Уайта.

«Этот бой для того, чтобы показать миру: Итаума готов к элитному уровню. Диллиан — настоящий воин, который давно в деле и многого добился, но я думаю, что это будет его последний бой и одновременно восхождение новой звезды супертяжёлого веса. Ну или же этот бой покажет Мозесу и его команде, что им ещё есть над чем работать. Если он победит убедительно — мы увидим ту восходящую звезду, о которой все с таким восторгом говорят», — приводит слова Санчеса The Ring.

Напомним, бой между Итаумой и Уайтом состоится 16 августа в Саудовской Аравии.