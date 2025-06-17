Тренер Дмитрия Бивола: кондиции Димы сейчас составляют 60%

Тренер действующего чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола, Геннадий Машьянов рассказал, что их команда постепенно готовится к трилогии с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым, который, возможно, состоится в ноябре или декабре 2025 года.

«Дима давно тренируется. И не было периода, чтобы он вообще не тренировался. В течение последнего месяца у нас ежедневные тренировки. Мы нарабатываем технические элементы.

Дима сейчас подводит себя к тем кондициям, чтобы приступить к полноценной подготовке к конкретному бою. Мы выстраиваем тренировочный процесс таким образом, чтобы человек был готов на 60-65%. А уже после объявления даты приступаем к полноценному лагерю и выходим на 100‑процентную готовность на день боя.

Вот кондиции Димы сейчас составляют 60%. Мы ждём официальных новостей от организаторов. В приоритете — трилогия с Артуром. Для нас было бы оптимальным проведение третьего боя в ноябре‑декабре», — приводит слова Машьянова «Матч ТВ».