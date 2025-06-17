«Перейра дал согласие на реванш». Менеджер Магомеда Анкалаева — о реванше с Перейрой

Менеджер действующего чемпиона UFC в полутяжёлом весе россиянина Магомеда Анкалаева Али Абдель-Азиз рассказал подробности по поводу организации реванша своего подопечного бойца с экс-чемпионом UFC в двух весах, бразильцем Алексом Перейрой.
«Перейра дал согласие на реванш. Бой запланирован на конец года», — приводит слова Абдель-Азиза ТАСС.
Напомним, первый бой между Анкалаевым и Перейрой состоялся в марте 2025 года, где победу единогласным решением судей одержал Анкалаев.
Послужной список Анкалаева состоит из 24 проведённых поединков (21 победа, 1 поражение, 1 ничья и 1 бой признан «не состоявшимся»).