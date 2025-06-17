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«Перейра дал согласие на реванш». Менеджер Магомеда Анкалаева — о реванше с Перейрой

«Перейра дал согласие на реванш». Менеджер Магомеда Анкалаева — о реванше с Перейрой
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Менеджер действующего чемпиона UFC в полутяжёлом весе россиянина Магомеда Анкалаева Али Абдель-Азиз рассказал подробности по поводу организации реванша своего подопечного бойца с экс-чемпионом UFC в двух весах, бразильцем Алексом Перейрой.

«Перейра дал согласие на реванш. Бой запланирован на конец года», — приводит слова Абдель-Азиза ТАСС.

Напомним, первый бой между Анкалаевым и Перейрой состоялся в марте 2025 года, где победу единогласным решением судей одержал Анкалаев.

Послужной список Анкалаева состоит из 24 проведённых поединков (21 победа, 1 поражение, 1 ничья и 1 бой признан «не состоявшимся»).

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