Бой Романа Копылова и Пауло Косты перенесён

Бразильский средневес UFC Пауло Коста подхватил вирус и не сможет провести бой против россиянина Романа Копылова на турнире UFC 317, который пройдёт 28 июня в США.

Как сообщает известный инсайдер мира смешанных единоборств Деймон Мартин, теперь бойцы сразятся 19 июля на турнире UFC 318 в Новом Орлеане (США).

Напомним, Копылов свой предыдущий поединок проводил в январе 2025 года и тогда одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде над Крисом Кёртисом.

Что касается Косты, то его последний бой состоялся в июне 2024 года и завершился поражением раздельным решением судей от экс-чемпиона UFC в среднем весе Шона Стриклэнда.