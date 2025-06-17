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Конор Макгрегор вырубил человека в ночном клубе на Ибице — The Sun

Конор Макгрегор вырубил человека в ночном клубе на Ибице — The Sun
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Звёздный экс-чемпион UFC в двух весах Конор Макгрегор был замечен в одном из ночных клубов на Ибице, где камеры зафиксировали его нападение на одного из мужчин, присутствующих рядом.

Фото: Кадр видео The Sun

Видео, полученное британским таблоидом The Sun, показывает, как Макгрегор дважды бьёт мужчину в переполненном ночном клубе Pacha. На кадрах Макгрегор, стоя на возвышении на краю танцпола, наклонился к мужчине, стоящему перед ним, и нанёс ему несколько ударов. Сначала Макгрегор нанёс короткий левый боковой, а затем более сильный, акцентированный удар, который сбил мужчину с ног. Макгрегор стоял и наблюдал за сценой, прикрытый своей свитой, в то время как другие посетители клуба глядели на происходящее.

Жертву насилия вывели из ночного клуба, в то время как Макгрегору разрешили продолжить вечеринку.

Один из посетителей ночного клуба рассказал The Sun: «Очевидно, что-то было сказано в адрес Конора, чтобы разозлить его, и он отреагировал таким образом. Парень, казалось, упал на пол, и его приятели пришли, чтобы поднять его и увести. Для Конора никаких последствий не было, но парня, которого он ударил, увели, и больше я его не видел».

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