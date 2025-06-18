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Жена Бена Аскрена рассказала подробности о его текущем состоянии

Жена Бена Аскрена рассказала подробности о его текущем состоянии
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Жена известного экс-бойца Bellator и UFC Бена Аскрена, Эми Аскрен, поведала подробности состояния своего мужа, которому требуется пересадка лёгких.

«Бен ещё не проснулся и находится в подвешенном состоянии. Он смог открыть глаза и сжать руки. Бывают хорошие и плохие дни. Сейчас ему может понадобиться пересадка лёгких. Мы молимся о чуде. Обнимите своих близких сегодня», — написала Эми на личной странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее бразильский средневес UFC Кайо Борральо опубликовал новость о смерти Бена Аскрена, выразив свои слова соболезнования. Эту новость подхватило ММА-сообщество и дало ей большую огласку. Супруга Аскрена опровергла эту информацию.

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