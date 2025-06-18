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Нассурдин Имавов больше не страхует бой Чимаев — дю Плесси

Нассурдин Имавов больше не страхует бой Чимаев — дю Плесси
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Известный средневес UFC Нассурдин Имавов объявил, что больше не является резервным бойцом главного события турнира UFC 318, где сразятся чемпион среднего дивизиона Дрикус дю Плесси и претендент на этот пояс Хамзат Чимаев, а хочет провести бой с Кайо Борральо.

«Больше не страхую бой. Условия изменились. Ты хотел поговорить, сынок. Я здесь и сломаю тебя, Кайо Борральо», — написал Имавов на своей странице в социальной сети.

Напомним, ранее Борральо обвинял Имавова в том, что он умышленно избегает поединка с ним.

Имавов в феврале 2025 года одержал четвёртую победу подряд, финишировав техническим нокаутом во втором раунде экс-чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесанью.

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