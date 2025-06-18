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Дана Уайт пообещал дать окончательный ответ по бою Джонс — Аспиналл

Дана Уайт пообещал дать окончательный ответ по бою Джонс — Аспиналл
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Президент UFC Дана Уайт заявил, что в ближайшее время намерен дать окончательный ответ фанатам по поводу потенциального боя между полновесным чемпионом UFC в тяжёлом весе Джоном Джонсом и обладателем временного титула в этом весе Томом Аспиналлом.

«Если мы не сможем сделать бой Джонс — Аспиналл, то мы быстро пойдём дальше. У нас будут ответы в ближайшие пару недель», — приводит слова Уайта ESPN.

Напомним, Джонс свой последний бой проводил в ноябре 2024 года, где он победил техническим нокаутом в третьем раунде экс-чемпиона UFC в тяжёлом весе Стипе Миочича.

Аспиналл предыдущий поединок провёл в ноябре 2024 года и победил там Кёртиса Блэйдса нокаутом в первом раунде.

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