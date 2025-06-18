Президент UFC Дана Уайт ответил на слухи о том, что Джонс тормозит свой бой с Аспиналлом

Президент UFC Дана Уайт высказался о своём отношении к чемпиону UFC в тяжёлом весе Джону Джонсу на фоне слухов о том, что из-за американского бойца руководство смешанных единоборств не может принять решение о проведении боя с обладателем временного титула в этом весе Томом Аспиналлом.

«С Джонсом было увлекательно общаться с того дня, как он пришёл сюда. Я скажу о нём следующее: я бы не назвал его величайшим, если бы он уклонялся от боёв с другими. Он никогда не говорил: «Мне не подходит этот бой, я не хочу драться с этим человеком». Ни разу», — приводит слова Уайта ESPN со ссылкой на шоу Джима Роума.

Напомним, Джонс свой последний бой проводил в ноябре 2024 года, где он победил техническим нокаутом в третьем раунде экс-чемпиона UFC в тяжёлом весе Стипе Миочича.

Аспиналл предыдущий поединок провёл в ноябре 2024 года и победил там Кёртиса Блэйдса нокаутом в первом раунде.