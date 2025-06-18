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Кормье высказался о словах тренера Махачева о завершении карьеры и сравнил его с Хабибом

Кормье высказался о словах тренера Махачева о завершении карьеры и сравнил его с Хабибом
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье прокомментировал слова Хавьера Мендеса, тренера бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева, о завершении карьеры россиянином.

«Я считаю, что сейчас в ММА наступает период, который, как фанату, мне очень печален. Эти разговоры о трёх боях меня настораживают, потому что я знаю этих бойцов. Единственное утешение в том, что это предположил кто-то другой, а не сам Ислам. Если бы Ислам сам это сказал, нам осталось бы только смириться с этим. Мы видели, как действовал Хабиб, и он ни разу не оглянулся назад», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

Напомним, ранее тренер Махачева сказал, что россиянин проведёт всего три боя и завершит карьеру.

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