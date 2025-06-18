Холифилд: я лучший супертяжеловес в истории, а не Мохаммед Али. Усик повторил мой путь

62-летний член Международного зала боксёрской славы американец Эвандер Холифилд считает себя величайшим боксёром в истории супертяжёлого веса.

«Я был единственным четырёхкратный чемпион мира в супертяжёлом весе в течение 24 лет. Но люди по-прежнему говорят о том, что Мохаммед Али является величайшим, когда я побил его рекорд.

Вы не можете говорить об этом, пока не побьёте чей-то рекорд. И обо мне ничего не говорят. Как можно вычеркнуть кого-то из истории? Усик недавно сделал то же, что и я — стал абсолютом в первом тяжёлом и потом в супертяжёлом весе.

Все продолжают говорить, что Али — величайший. Нет, я лучший. был трёхкратным чемпионом мира в супертяжёлом весе, а я — четырёхкратным!» — приводит слова Холифилда портал SecondsOut.