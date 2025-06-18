Борральо — Имавову: скажи «пока-пока» Франции, я отправлю тебя обратно в Дагестан

Шестой номер рейтинга UFC в среднем весе бразилец Кайо Борральо ответил на вызов первого номера рейтинга UFC в категории до 84 кг француза дагестанского происхождения Нассурдина Имавова. Ранее тот заявил, что более не является страхующим поединка между дю Плесси и Чимаевым на UFC 319.

«Наконец-то перестал прятаться, да? Ты никого не вызываешь, а просто делаешь то, что тебе говорят. Ты так долго пытался избежать боя, все это знают. Теперь ты сделаешь то, что я прикажу: бейся со мной! Я устанавливаю здесь правила. Скажи «пока-пока» Франции, я отправлю тебя обратно в Дагестан», — написал Борральо на своей странице в социальных сетях.