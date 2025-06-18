Бакли — Адесанье: ненавидь фермера, который отобрал у тебя пояс. Займись делом, китаец

Седьмой номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Хоакин Бакли жёстко ответил на слова бывшего обладателя чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг) нигерийца Исраэля Адесаньи. Ранее тот признался, что испытывает негативные чувства по отношению к Бакли.

«Тебе надо ненавидеть фермера (имеется в виду Шон Стрикленд. — Прим. «Чемпионата»), который отобрал у тебя пояс, а не меня. Займись делом, африканец, или китаец, или откуда ты там, чёрт возьми, урод», — написал Бакли на своей странице в социальных сетях.

В последнем поединке, который стал главным событием вечера на турнире UFC on ESPN 69, Хоакин разделил октагон с нигерийцем Камару Усманом. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Усмана единогласным решением судей.