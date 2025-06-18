«Мы видели эту мыльную оперу уже несколько раз». Оливейра — о трэш-токе Топурии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра отреагировал на трэш-ток экс-обладателя титула UFC в полулёгком весе испано-грузина Илии Топурии в свой адрес. Их бой состоится 29 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 317.

«Не имеет значения, что он болтает. Только бог знает, что случится 29 июня, когда мы встретимся лицом к лицу. Я представляю проблему для Илии и для любого парня, кто выходит против меня. У меня есть мощь в руках и невероятное джиу-джитсу.

Для меня не имеет значения, что говорит Топурия или кто-либо ещё. Мы видели эту мыльную оперу уже несколько раз. Многие из них много чего говорили, и вы знаете, что в результате произошло — моя рука была поднята», — приводит слова Оливейры портал Sportskeeda.