Абдель-Азиз: Махачев не думает об отставке. Ещё минимум три года он планирует биться в UFC

Основатель агентства Dominance MMA Management Али Абдель-Азиз, являющийся также менеджером лидера рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории россиянина Ислама Махачева, опроверг информацию, что его подопечный планирует провести три боя, после чего уйдёт в отставку.

«Махачев не думает об отставке. Ещё минимум три года он планирует выступать на высшем уровне», — написал Абдель-Азиз на своей странице в социальных сетях.

Свой последний бой Махачев провёл 18 января. Тогда в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Ислам разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде. Для Ислама эта победа стала 14-й подряд в лёгком весе.