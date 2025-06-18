О'Мэлли: 100% я снова буду драться в этом году

30-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшей весовой категории (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли заявил, что снова будет драться в этом году.

«100% я снова буду драться в этом году. Вопрос только в том, когда именно. Это зависит от многих факторов, и мы посмотрим, как будут развиваться события», — приводит слова О'Мэлли портал Yahoo Sports.

О'Мэлли последний поединок провёл на турнире UFC 316, который состоялся 8 июня в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). Его соперником был чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили. Бой завершился победой грузинского атлета удушающим приёмом в третьем раунде.