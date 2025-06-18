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«Лучший». Боец UFC Арман Царукян встретился с игроком «ПСЖ» Хвичей Кварацхелией

«Лучший». Боец UFC Арман Царукян встретился с игроком «ПСЖ» Хвичей Кварацхелией
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Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе, представляющий Россию и Армению, Арман Царукян встретился с нападающим французского «ПСЖ» и сборной Грузии Хвичей Кварацхелией.

«Лучший», — подписал фото Царукян, опубликовав его на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Царукяна

В минувшем сезоне Кварацхелия принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение 24-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

Арману Царукяну 28 лет. Россиянин дебютировал в североамериканской организации в 2019 году. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Ахалкалакец разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.

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