Порье раскрыл, с кем ему изначально хотелось провести прощальный бой в UFC

Бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американец Дастин Порье сообщил, что хотел бы провести прощальный бой с именитым соотечественником Джастином Гэтжи.

«Я выбрал [себе в соперники] Джастина Гэтжи, а не Макса. Но в UFC захотели увидеть мой бой с ним. Не знаю [в чём причина этого]. Может, потому, что Холлоуэй является обладателем титула BMF.

Я был первым соперником Макса в UFC, а теперь он станет моим последним оппонентом. Холлоуэй — это парень, которого я очень уважаю, так что для меня этот поединок весьма важен. Я говорил, что готов выйти только против легенды. И Макс определённо таков», — приводит слова Порье аккаунт Full Violence в X (ранее Twitter).