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Порье назвал фаворита в поединке Топурия — Оливейра

Порье назвал фаворита в поединке Топурия — Оливейра
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Бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американец Дастин Порье поделился мнением насчёт противостояния между испано-грузином Илией Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой, на кону которого будет стоять титул UFC в категории до 70 кг. Их бой состоится 29 июня на турнире UFC 317.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Чарльз Оливейра — Илия Топурия
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Чарльз Оливейра
Не началось
Илия Топурия

«Илия будет уступать Чарльзу в антропометрии. Я просто не вижу, как Оливейра победит его, если только не поймает на болевой или удушающий приём. И это сделать будет непросто, поскольку Чарльз пропускает много ударов. А Илия склонен вырубать соперников. С нетерпением жду этого боя», — приводит слова Порье портал Sportskeeda.

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