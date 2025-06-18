Порье назвал фаворита в поединке Топурия — Оливейра

Бывший обладатель временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американец Дастин Порье поделился мнением насчёт противостояния между испано-грузином Илией Топурией и бразильцем Чарльзом Оливейрой, на кону которого будет стоять титул UFC в категории до 70 кг. Их бой состоится 29 июня на турнире UFC 317.

«Илия будет уступать Чарльзу в антропометрии. Я просто не вижу, как Оливейра победит его, если только не поймает на болевой или удушающий приём. И это сделать будет непросто, поскольку Чарльз пропускает много ударов. А Илия склонен вырубать соперников. С нетерпением жду этого боя», — приводит слова Порье портал Sportskeeda.