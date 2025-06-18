Райан Гарсия: уже год страдаю алкоголизмом и биполярным расстройством. Бокс не для слабых

Бывший временный чемпион мира по версии WBC в лёгком весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия рассказал, что имеет серьёзные проблемы со здоровьем.

«Я уже год страдаю алкоголизмом и биполярным депрессивным расстройством. Люди должны помнить — бокс не для слабых. Но я не боюсь осуждения. Готов вернуться и показать, что можно выбраться из любой ямы. Бог со мной», — написал Гарсия на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 3 мая в Нью-Йорке (США), Гарсия разделил ринг с Роландо Ромеро за звание чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Ромеро единогласным решением судей.