В разработке находится фильм о жизни Чарльза Оливейры — Variety

Продюсерская студия 405 Films займётся экранизацией жизни бывшего обладателя чемпионского титула UFC в лёгкой весовой категории (до 70 кг) бразильца Чарльза Оливейры. Об этом сообщает издание Variety.

Режиссёром выступит бразильский постановщик Эдуардо Ферру. Съёмки будут проходить в Сан-Паулу (Бразилия) и Лас-Вегасе (США).

«Фильм станет драматической историей его восхождения: от борьбы с опасным для жизни заболеванием в бедном районе Сан-Паулу до господства в мире бразильского джиу-джитсу и завоевания титула в UFC.

В детстве врачи запретили Оливейре заниматься спортом из-за шума в сердце. Однако он смог победить самых сильных бойцов в мире, включая Дастина Порье и Джастина Гэтжи, а сейчас он готовится вернуть титул чемпиона в лёгком весе в бою с Илией Топурией на UFC 317», — сказано в пресс-релизе.