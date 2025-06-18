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Харитон Агрба проведёт претендентский поединок 5 июля на турнире RCC в Екатеринбурге

Харитон Агрба проведёт претендентский поединок 5 июля на турнире RCC в Екатеринбурге
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Чемпион мира по версиям IBA, IBF Inter-Continental и WBA Continental в полусреднем весе (до 66, 6 кг), непобеждённый россиянин Харитон Агрба (15-0, 9 KOs) проведёт следующий поединок против представителя Аргентины Рубена Муньоза (17-2, 13 KOs) на турнире RCC Boxing, который состоится 5 июля в Екатеринбурге. На кону будет стоять статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBA, которым в настоящий момент владеет Гэри Антуан Расселл.

Напомним, Харитону 29 лет. Он дерётся в правосторонней стойке. Располагается на втором месте в топ-15 лучших полусредневесов в мире по версии WBA. В своём рекорде Харитон имеет 15 побед, из которых девять были одержаны нокаутом, и ни одного поражения.

Рубен Муньоз, в свою очередь, имеет в своём рекорде 17 побед, из которых 13 были одержаны досрочно, и два поражения. Входит в топ-15 лучших боксёров мира по версии WBA в категории до 63,5 кг.

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