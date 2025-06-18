Физиев: может ли Махачев перебить Делла Маддалену? Будь я Нострадамусом, ответил бы

11-й номер рейтинга UFC в лёгком весе азербайджанец Рафаэль Физиев отметил, что лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий россиянин Ислам Махачев сильно улучшил свои навыки в ударной технике, и высказался насчёт его противостояния с чемпионом UFC в полусреднем весе австралийцем Джеком Делла Маддаленой.

«Я удивляюсь этому, реально. Вызывает уважение и восхищение то, что Ислам так сильно прибавил в стойке. Может ли Махачев перебоксировать Делла Маддалену? Братуха, будь я Нострадамусом, ответил бы. Сложно сказать. Не знаю. Вы сами видели, какой у Джека бокс. А Ислам славится не своей ударкой, а борьбой», — сказал Физиев на пресс-конференции перед турниром UFC on ABC 8.