Бойца ММА Ислама Вагабова заключили под стражу за стрельбу и нападение на людей

29-летний боец смешанных единоборств, выступавший также в лигах Top Dog и Hardcore FC, Ислам Вагабов заключён под стражу за стрельбу и нападение на людей.

«По версии следствия, 18 апреля обвиняемый из хулиганских побуждений, находясь на территории Санкт-Петербурга, из салона автомобиля совершил выстрел в автобус «ПАЗ», а также 5 июня, являясь профессиональным бойцом, находясь в общественном месте в городе Кудрове Всеволожского района, нанёс удары кулаками в голову мужчине и женщине.

С учётом позиции участвующего в процессе прокурора в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в пресс-релизе прокуратуры Ленинградской области.