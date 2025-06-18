Алекс Перейра назвал фаворита в бою Раунтри — Хилл

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлой весовой категории бразилец Алекс Перейра рассказал, кого видит фаворитом в поединке между американцами — Халилом Раунтри-младшим и Джамалом Хиллом. Их бой станет главным событием турнира UFC on ABC 8, который состоится 21 июня в Баку (Азербайджан).

«И Халил, и Джамал являются отличными, всесторонне развитыми бойцами. Я дрался с каждым. Они оба опасны, но мне кажется, что у Халила больше преимуществ над Джамалом. Это моё мнение», — сказал Перейра в интервью пресс-службе UFC.

Отметим, что турнир UFC on ABC 8 станет первым ивентом североамериканского промоушена в Азербайджане.