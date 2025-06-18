Алекс Перейра назвал фаворита в бою Раунтри — Хилл
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлой весовой категории бразилец Алекс Перейра рассказал, кого видит фаворитом в поединке между американцами — Халилом Раунтри-младшим и Джамалом Хиллом. Их бой станет главным событием турнира UFC on ABC 8, который состоится 21 июня в Баку (Азербайджан).
UFC 2025. UFC on ABC 8, Баку, Азербайджан
Джамал Хилл — Халил Раунтри
22 июня 2025, воскресенье. 00:30 МСК
Джамал Хилл
Не началось
Халил Раунтри
«И Халил, и Джамал являются отличными, всесторонне развитыми бойцами. Я дрался с каждым. Они оба опасны, но мне кажется, что у Халила больше преимуществ над Джамалом. Это моё мнение», — сказал Перейра в интервью пресс-службе UFC.
Отметим, что турнир UFC on ABC 8 станет первым ивентом североамериканского промоушена в Азербайджане.
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