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Алекс Перейра назвал фаворита в бою Раунтри — Хилл

Алекс Перейра назвал фаворита в бою Раунтри — Хилл
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлой весовой категории бразилец Алекс Перейра рассказал, кого видит фаворитом в поединке между американцами — Халилом Раунтри-младшим и Джамалом Хиллом. Их бой станет главным событием турнира UFC on ABC 8, который состоится 21 июня в Баку (Азербайджан).

UFC 2025. UFC on ABC 8, Баку, Азербайджан
Джамал Хилл — Халил Раунтри
22 июня 2025, воскресенье. 00:30 МСК
Джамал Хилл
Не началось
Халил Раунтри

«И Халил, и Джамал являются отличными, всесторонне развитыми бойцами. Я дрался с каждым. Они оба опасны, но мне кажется, что у Халила больше преимуществ над Джамалом. Это моё мнение», — сказал Перейра в интервью пресс-службе UFC.

Отметим, что турнир UFC on ABC 8 станет первым ивентом североамериканского промоушена в Азербайджане.

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