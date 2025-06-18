Хайме Мунгия провалил допинг-тест

Экс-чемпион мира в первом среднем весе Хайме Мунгия, который отныне выступает во втором среднем дивизионе, показал положительный результат на допинг-тестах. Как сообщает ВАДА, в организме боксёра – повышенное содержание метаболитов тестостерона экзогенного происхождения.

Напомним, последний бой Мунгия проводил в мае 2025 года в Саудовской Аравии, где одержал победу единогласным решением судей в реванше с французом Бруно Сураче. А до этого в декабре 2024 года Мунгия неожиданно для многих проиграл ему чистым нокаутом в шестом раунде на родине в Мексике.

В послужном списке 28-летнего Мунгии числится 47 профессиональных поединков (45 побед при всего двух поражениях). Из 45 побед в 35 из них он одержал верх досрочно.