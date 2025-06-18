Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд проведут бой на 65-тысячной арене

Бой между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом и претендентом на это звание, который уже бывал абсолютным чемпионом в двух других дивизионах, Теренсом Кроуфордом состоится на 65-тысячной арене Allegiant Stadium в Лас-Вегасе. Об этом сообщает The Ring.

Напомним, Альварес свой последний поединок проводил в мае 2025 года и победил там единогласным решением судей кубинца Уильяма Скалла.

Что касается Кроуфорда, то его предыдущий бой состоялся в августе 2024 года, где он сразился с экс-чемпионом мира в первом среднем весе узбеком Исраилом Мадримовым, победив его также единогласным судейским решением.