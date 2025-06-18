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Анонсирован основной кард турнира UFC on ABC 9 в Абу-Даби

Анонсирован основной кард турнира UFC on ABC 9 в Абу-Даби
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26 июля в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ABC 9, где главным событием шоу станет бой экс-чемпиона UFC в среднем весе Роберта Уиттакера против Ренье де Риддера.

В соглавном событии турнира топовый российский полулегковес Мовсар Евлоев проведёт бой против Аарона Пико.

Накануне был официально объявлен весь состав основного карда этого турнира, который выглядит следующим образом:

Роберт Уиттакер — Ренье де Риддер;
Мовсар Евлоев — Аарон Пико;
Пётр Ян — Маркус Макги;
Брайс Митчелл — Саид Нурмагомедов;
Шарабутдин Магомедов — Марк-Андре Баррио;
Никита Крылов — Богдан Гуськов.

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