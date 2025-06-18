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Тимур Нагибин высказался о предстоящем поединке Петра Яна 26 июля в Абу-Даби

Тимур Нагибин высказался о предстоящем поединке Петра Яна 26 июля в Абу-Даби
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Боец клуба «Архангел Михаил» Тимур Нагибин дал свой комментарий по поводу предстоящего поединка своего одноклубника, экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна против Маркуса Макги, который состоится 26 июля в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC on ABC 9.

«Очень рад возвращению Петра. На самом деле, рад именно скорому возвращению Петра. Этот человек мотиватор для многих парней, для многих молодых бойцов, для нас, для меня в том числе. Он показывает то, каким должен быть чемпион — он принимает бои независимо от рейтингов, несмотря на то, есть ли у него травмы или нет. Сейчас я знаю и уверен 100%, что Петр одолеет своего оппонента и выйдет на титульный поединок. И я уверен, что он сможет продемонстрировать, кто настоящий чемпион в этой весовой категории. Один из самых доминирующих бойцов. Я думаю, что вы увидите класс, который он продемонстрирует в Абу-Даби», — сказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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