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Пётр Ян поделился эмоциями после тренировочного дня

Пётр Ян поделился эмоциями после тренировочного дня
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян прокомментировал очередной тренировочный день перед своим следующим поединком, который намечен на 26 июля в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC on ABC 9.

«Всем добрый день! Сегодня у нас был игровой день, думали, что немножко поиграем [в футбол]. А получилось как всегда — ушатались», — сказал Ян на видео, опубликованном у себя на странице в социальной сети.

Напомним, Ян на турнире UFC on ABC 9 проведёт бой против американца Маркуса Макги. На данный момент россиянин идёт на серии из двух побед. Свой предыдущий поединок он провёл в ноябре 2024 года и победил там единогласным решением судей экс-чемпиона UFC в наилегчайшем весе Дейвисона Фигейреду.

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