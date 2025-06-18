Пётр Ян поделился эмоциями после тренировочного дня

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян прокомментировал очередной тренировочный день перед своим следующим поединком, который намечен на 26 июля в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC on ABC 9.

«Всем добрый день! Сегодня у нас был игровой день, думали, что немножко поиграем [в футбол]. А получилось как всегда — ушатались», — сказал Ян на видео, опубликованном у себя на странице в социальной сети.

Напомним, Ян на турнире UFC on ABC 9 проведёт бой против американца Маркуса Макги. На данный момент россиянин идёт на серии из двух побед. Свой предыдущий поединок он провёл в ноябре 2024 года и победил там единогласным решением судей экс-чемпиона UFC в наилегчайшем весе Дейвисона Фигейреду.