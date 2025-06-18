Пётр Ян и Маркус Макги проведут бой 26 июля в Абу-Даби

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян проведёт бой 26 июля в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире по смешанным единоборствам UFC on ABC 9, где ему будет противостоять американец Маркус Макги. Об этом накануне было объявлено официально.

Пётр Ян выйдет на бой после победы над экс-чемпионом UFC в наилегчайшей весовой категории Дейвисоном Фигейреду, которого он одолел единогласным решением судей в ноябре 2024 года, и сейчас идёт на серии из двух побед.

Что касается Макги, то его победная серия на текущий момент состоит из шести поединков подряд. Последний бой он провёл также в ноябре 2024 года и победил там судейским решением Джонатана Мартинеса.