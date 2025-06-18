Мовсар Евлоев сразится с Аароном Пико на UFC on ABC 9

Непобеждённый российский полулегковес Мовсар Евлоев свой очередной бой проведёт 26 июля на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ), где против него выступит американец Аарон Пико. Теперь этот бой объявлен официально.

Евлоев свой предыдущий поединок провёл в декабре 2024 года, где он одержал победу единогласным решением судей над экс-чемпионом UFC в наилегчайшей весовой категории Алджамейном Стерлингом. Безупречный послужной список Евлоева сейчас состоит из 19 побед в 19 поединках.

Что касается Пико, то его последний бой состоялся в феврале 2024 года и завершился победой техническим нокаутом в первом раунде над Генри Корралесом.