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Объявлен следующий поединок Шарабутдина Магомедова на UFC on ABC 9 в Абу-Даби

Объявлен следующий поединок Шарабутдина Магомедова на UFC on ABC 9 в Абу-Даби
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Известный российский средневес Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, вернётся в октагон 26 июля в Абу-Даби на турнире UFC on ABC 9, где его ожидает противостояние с канадцем Марком-Андре Баррио.

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Шарабутдин Магомедов — Марк-Андре Баррио
26 июля 2025, суббота. 22:00 МСК
Шарабутдин Магомедов
Не началось
Марк-Андре Баррио

Напомним, Магомедов свой последний бой проводил в феврале 2025 года на UFC Fight Night 250, где он потерпел первое в карьере поражение, уступив единогласным решением судей Майклу Пейджу.

Что касается Баррио, то его предыдущий поединок состоялся в мае 2025 года и завершился победой нокаутом в первом раунде над Бруно Силвой. Этой победой он закрыл досадную серию из трёх поражений.

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