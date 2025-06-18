Объявлен следующий поединок Шарабутдина Магомедова на UFC on ABC 9 в Абу-Даби

Известный российский средневес Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, вернётся в октагон 26 июля в Абу-Даби на турнире UFC on ABC 9, где его ожидает противостояние с канадцем Марком-Андре Баррио.

Напомним, Магомедов свой последний бой проводил в феврале 2025 года на UFC Fight Night 250, где он потерпел первое в карьере поражение, уступив единогласным решением судей Майклу Пейджу.

Что касается Баррио, то его предыдущий поединок состоялся в мае 2025 года и завершился победой нокаутом в первом раунде над Бруно Силвой. Этой победой он закрыл досадную серию из трёх поражений.