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Бой между Никитой Крыловым и Богданом Гуськовым пройдёт 26 июля в Абу-Даби

Бой между Никитой Крыловым и Богданом Гуськовым пройдёт 26 июля в Абу-Даби
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33-летний полутяжеловес UFC Никита Крылов проведёт бой против одного из рейтинговых бойцов дивизиона, 32-летнего Богдана Гуськова на турнире UFC on ABC 9, который пройдёт 26 июля в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2025. UFC on ABC 9, Абу-Даби, ОАЭ
Никита Крылов — Богдан Гуськов
26 июля 2025, суббота. 21:00 МСК
Никита Крылов
Не началось
Богдан Гуськов

Крылов предыдущий раз выступал в апреле 2025 года и проиграл там нокаутом в первом раунде экс-претенденту на титул Доминику Рейесу, прервав серию из трёх победных поединков.

Гуськов последний бой провёл в январе 2025 года, победив там удушающим приёмом во втором раунде Билли Элекану, доведя свою серию до трёх побед.

В послужном списке Крылова числится 30 побед и 10 поражений, в то время как у Гуськова в активе 17 побед против трёх поражений.

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