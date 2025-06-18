Бой между Никитой Крыловым и Богданом Гуськовым пройдёт 26 июля в Абу-Даби

33-летний полутяжеловес UFC Никита Крылов проведёт бой против одного из рейтинговых бойцов дивизиона, 32-летнего Богдана Гуськова на турнире UFC on ABC 9, который пройдёт 26 июля в Абу-Даби (ОАЭ).

Крылов предыдущий раз выступал в апреле 2025 года и проиграл там нокаутом в первом раунде экс-претенденту на титул Доминику Рейесу, прервав серию из трёх победных поединков.

Гуськов последний бой провёл в январе 2025 года, победив там удушающим приёмом во втором раунде Билли Элекану, доведя свою серию до трёх побед.

В послужном списке Крылова числится 30 побед и 10 поражений, в то время как у Гуськова в активе 17 побед против трёх поражений.