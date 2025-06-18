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Саид Нурмагомедов и Брайс Митчелл проведут бой 26 июля в Абу-Даби

Саид Нурмагомедов и Брайс Митчелл проведут бой 26 июля в Абу-Даби
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Российский боец легчайшего дивизиона UFC Саид Нурмагомедов проведёт бой против Брайса Митчелла 26 июля в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC on ABC 9. Об этом накануне было объявлено официально.

Нурмагомедов свой предыдущий поединок провёл в феврале 2025 года против бразильца Винисиуса Оливейры и проиграл ему единогласным решением судей.

Митчелл последний бой провёл в апреле 2025 года и также потерпел там поражение, уступив удушающим приёмом во втором раунде Жану Силве.

Напомним, главным событием турнира UFC on ABC 9 станет бой экс-чемпиона UFC в среднем весе Роберта Уиттакера против экс-чемпиона лиги ONE Ренье де Риддера.

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