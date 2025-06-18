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Михаил Рагозин сделал прогноз на предстоящий бой Петра Яна с Маркусом Макги

Михаил Рагозин сделал прогноз на предстоящий бой Петра Яна с Маркусом Макги
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Боец клуба «Архангел Михаил» Михаил Рагозин дал комментарий по поводу предстоящего поединка своего одноклубника, экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна против американца Маркуса Макги, с которым россиянин сразится 26 июля в Абу-Даби на турнире UFC on ABC 9.

«С нетерпением буду ждать этот бой — соперник серьёзный, идет на череде побед. Он так же, как и Пётр Ян ударник, сильно не навязывает борьбу. Поэтому я ожидаю, что будет очень яркий бой, возможно, лучший бой вечера. И Петя должен в нём одержать победу. Я думаю, всё-таки в стойке он будет побыстрее и поразнообразнее и переиграет его в ударной технике, а может, где-то даже переведёт несколько раз. Думаю, что будет единогласное решение в пользу Пети», — сказал Рагозин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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