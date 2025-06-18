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Дастин Порье планирует выйти на прощальный бой в сопровождении известного рэпера

Дастин Порье планирует выйти на прощальный бой в сопровождении известного рэпера
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Бывший обладатель временного титула UFC в лёгком весе Дастин Порье заявил, что планирует выйти на свой прощальный бой на турнире UFC 318 в сопровождении популярного американского рэпера Лила Уэйна.

«Один из парней его окружения сказал, что он в деле. Но мы пока всё ещё далеки от этого, так что посмотрим. Однако на данный момент можно сказать — да, такая вероятность есть», — приводит слова Порье Full Violence.

Напомним, турнир UFC 318 состоится 19 июля в Новом Орлеане (США), где Порье сразится с бывшим чемпионом UFC в полулёгкой весовой категории Максом Холлоуэем, после чего официально объявит о завершении бойцовской карьеры.

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