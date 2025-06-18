Джулианна Пенья назвала причины поражения от Кайлы Харрисон

Экс-чемпионка UFC в женском легчайшем весе Джулианна Пенья рассказала о главных причинах своего поражения в поединке против ныне действующей чемпионки в этом дивизионе Кайлы Харрисон.

«В тренировочном лагере меня преследовали травмы. У меня даже возникала мысль о том, чтобы сняться с боя, но я решила, что это всё не настолько серьёзно и я прорвусь… Примерно на второй неделе мая я сломала большой палец, и он распух. Выглядел так, будто по нему попали молотком. И мне было трудно сжимать кисть. А 29 мая я неудачно упала в октагоне — результатами стали разрыв связок локтя и целая куча костных осколков, так что я не могла ни полностью согнуть, ни полностью разогнуть руку… Выходить на бой через 10 дней после такой травмы было просто мучительно больно. Трудно наносить удар, трудно выпрямить руку, трудно сжать кисть, трудно согнуть руку. И постоянно очень больно. В июле мне предстоит операция по устранению всего этого», — приводит слова Пеньи MMA Fighting.

Напомним, Харрисон победила Пенью болевым приёмом на руку во втором раунде, отобрав у неё чемпионский титул.