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Халил Раунтри и Джамал Хилл показали актуальную физическую форму перед боем

Халил Раунтри и Джамал Хилл показали актуальную физическую форму перед боем
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джамал Хилл и один из ведущих бойцов этого дивизиона Халил Раунтри продемонстрировали актуальную физическую форму накануне очного противостояния, которое станет главным событием турнира UFC on ABC 8 в Баку.

Фото: UFC

Фото: UFC

Напомним, Хилл свой предыдущий поединок проводил в январе 2025 года, где он сразился с экс-чемпионом UFC в полутяжёлом весе Иржи Прохазкой и потерпел поражение техническим нокаутом в третьем раунде.

Что касается Раунтри, то он последний бой провёл в октябре 2024 года и также потерпел там поражение техническим нокаутом в четвёртом раунде от экс-чемпиона UFC в двух весах Алекса Перейры.

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